На Богатырском у бизнесмена украли 600 тысяч рублей

Мошенники отвлекли предпринимателя на парковке.

В Приморском районе неизвестные грабители похитили у местного жителя 580 тысяч рублей. Инцидент произошел на территории парковки около гипермаркета "Максидом" по Богатырскому проспекту. Крупная сумма денег находилась в салоне автомобиля. Один из злоумышленников отвлекал водителя, а второй в это время забирал наличные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Жертвой ограбления стал 59-летний петербуржец, который управляет коммерческой фирмой. По его рассказу, одним из мошенников был 35-40 летний мужчина в солнечных очках. Он подъехал на иномарке синего цвета. Преступника интересовало как проехать до Арсенальной улицы.

По данному делу возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv