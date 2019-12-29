В Петербурге на месяц арестовали лжесотрудника ФСБ из Украины

Оказалось, что в Украине его разыскивают.

Мужчину с поддельной корочкой ФСБ отправили под арест почти на месяц. Злоумышленник оказался гражданином Украины, на родине его разыскивают за особо крупное мошенничество.

По информации пресс-службы УФСБ РФ по Петербургу и области, мужчину 28 февраля задержали инспекторы ГИБДД а Приморском районе. Он совершил ряд административных правонарушений. Чтобы избежать ответственности, Добровольский попытался использовать поддельное удостоверение сотрудника городского УФСБ.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Ему может грозить лишение свободы за подделку документов.

Видео: пресс-служба УФСБ по СПб и ЛО