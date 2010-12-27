Вылет из Петербурга в Тунис задержали почти на 18 часов

Причиной задержки назвали несвоевременное прибытие самолета.

Рейс авиакомпании Tunis Air из Петербурга в город Монастир в Тунисе задержали почти на 18 часов. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло в Пулково.

Самолет должен был вылететь из Северной столицы в пятницу, в 04:15 мск. Сейчас отправление рейса назначено на 21:50 мск. Из Петербурга в Тунис полетит Airbus A320.

Причиной задержки назвали несвоевременное прибытие самолета. Он должен был прибыть в Пулково в 03:20 мск. Сейчас по информации ООО "Воздушные ворота Северной столицы" авиалайнер окажется в аэропорту к 20:00.

Ранее мы писали, что самолет не долетел до Пулково и экстренно сел в Воронеже.

Фото: pixabay.com