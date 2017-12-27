В Петербурге мужчина устроил танцы вокруг полицейских

В Петербурге утром 4 января неизвестный был задержан всего лишь из-за танцев. Однако подозревается, что в постановке хореографии помогли запрещенные вещества.

В Санкт-Петербурге 4 января около 7 утра на проспекте Энергетиков был замечен мужчина с очень странным поведением, но в явно хорошем настроении. Сотрудники полиции приняли решение забрать чудака к себе.

Сегодня на проспекте Энергетиков № 19 сотрудники ГИБДД задержали "новогоднего" наркомана за рулём. Парень находился под влиянем неизвестных веществ из-за которых исполнял дикие танцы вокруг полицейской машины.

На место "плясок" прибыла скорая помощь. Как рассказывают очевидцы, автомобиль забрали на штрафстоянку, а мужчиной занялись полицейские. Отмечается, что к крыше машины была привязана елка.

Видео: Piter.tv