В Петербурге мужчина устроил танцы вокруг полицейских

В Санкт-Петербурге 4 января около 7 утра на проспекте Энергетиков был замечен мужчина с очень странным поведением, но в явно хорошем настроении. Сотрудники полиции приняли решение забрать чудака к себе.
Сегодня на проспекте Энергетиков № 19 сотрудники ГИБДД задержали "новогоднего" наркомана за рулём. Парень находился под влиянем неизвестных веществ из-за которых исполнял дикие танцы вокруг полицейской машины.
На место "плясок" прибыла скорая помощь. Как рассказывают очевидцы, автомобиль забрали на штрафстоянку, а мужчиной занялись полицейские. Отмечается, что к крыше машины была привязана елка.
Видео: Piter.tv