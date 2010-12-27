В Петербурге женщина за рулем BMW наехала на пешехода

В Приморском районе Петербурга мужчина попал по колеса автомобиля. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по городу и Ленобласти. Происшествия случилось на улице Матроса Железняка, у дома 5.
Отмечается, что инцидент произошел в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Известно, что женщина 1975 года рождения находилась за рулем BMW и наехала на человека, который переходил дорогу. Им оказался мужчина 1988 года рождения.
Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами. По факту произошедшего проводится проверка.