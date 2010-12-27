В Петербурге женщина за рулем BMW наехала на пешехода

В Петербурге мужчина госпитализировал после наезда BMW.

В Приморском районе Петербурга мужчина попал по колеса автомобиля. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по городу и Ленобласти. Происшествия случилось на улице Матроса Железняка, у дома 5.