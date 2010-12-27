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В Петербурге женщина за рулем BMW наехала на пешехода
Сегодня, 11:51
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Shdaria
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В Петербурге женщина за рулем BMW наехала на пешехода

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В Петербурге мужчина госпитализировал после наезда BMW.

В Приморском районе Петербурга мужчина попал по колеса автомобиля. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по городу и Ленобласти. Происшествия случилось на улице Матроса Железняка, у дома 5.
 
Отмечается, что инцидент произошел в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Известно, что женщина 1975 года рождения находилась за рулем BMW и наехала на человека, который переходил дорогу. Им оказался мужчина 1988 года рождения.  
 
Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами. По факту произошедшего проводится проверка.  
Теги: дтп спб , новости птеребург , новости спб , петербург , попал по колеса
Категории: ДТП Лента новостей Происшествия Новости СПб

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