В Петербурге мужчина погасил долг своим автомобилем, а потом угнал его

Петербуржец переоформил машину на знакомого, а потом передумал и скрылся.

Житель Культурной столицы решил погасить долг перед знакомым в 240 тысяч рублей своим автомобилем. Когда новый хозяин вышел в магазин, должник передумал отдавать машину и уехал. Об этом 6 января сообщила "Фонтанка".

Известно, что вечером 4 января мужчины поехали переоформлять автомобиль Nissan Almera. С документами о сделке новый хозяин из МРЭО повез петербуржца к нему домой. По дороге они остановились около магазина. Водитель ушел за сигаретами, а когда вернулся - никого уже не было.

Не отвечая на звонки, мужчина прислал сообщение, что не хочет отдавать свою иномарку, а деньги обязательно вернет, но чуть позже. Полиция разыскивает угонщика.