В Петербурге планируют создать закон для работы метрополитена

В Петербурге создадут закон, который будет регламентировать работу метрополитена.

В Петербурге Комитет по законодательству парламента согласовал законопроект, направленный на развитие внеуличного транспорта. Речь идет о петербургском метрополитене. Теперь специальный документ будет регулировать работу подземки.

Ежегодно петербургский метрополитен перевозит свыше 740 миллионов человек, но правовой базы для такого транспорта на уровне регионального закона до сих пор нет. Плюсы от того, что внеуличный транспорт будет регулироваться специальным законом, очевидны. Это повышение транспортной доступности, качества оказания услуг и безопасности перевозок пассажиров, разгрузка автомобильных дорог. Денис Четырбок, депутат ЗакСа

Наименование законопроекта: "О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в области организации транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом в Санкт-Петербурге". Согласно тексту в документе, правительство Санкт-Петербурга будет утверждать систему технической эксплуатации и правила пользования для каждого вида внеуличного транспорта. Если данный закон будет одобрен, то Смольный будет контролировать тарифы на перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам, а также предоставлять необходимые требования к проездным документам.