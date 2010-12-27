В Петербурге хотят штрафовать за продажу энергетиков детям

Комитет по законодательству поддержал предложение о запрете на продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. За нарушения хотят штрафовать.

В Петербурге комитет по законодательству городского парламента поддержал запрет на продажу энергетических напитков детям и подросткам. За этот проект члены комитета проголосовали в пятницу, 29 сентября.

Законопроект предполагает запрет розничной торговли безалкогольными энергетиками в образовательных, культурных и медицинских организациях. Кроме того запрет коснется оздоровительных и спортивных сооружений.

За нарушение правил собираются штрафовать. Продавцы могут расстаться 3-5 тысячами рублей, должностные лица до 20 тысяч рублей, а юрлица – до 50 тысяч рублей.

Автором документа выступил глава комитета Денис Четырбок. Он отметил, что похожие ограничения действуют в Московской, Амурской, Омской областях. А Франция, Дания и Норвегия полностью запретили продажу энергетиков. Городской парламент рассмотрит законопроект в октябре.