Мошенники нового уровня: в Петербурге похитили нитки, шины и алкоголь на 14 млн

Петербургский суд посчитал виновными двух местных жителей, которые представлялись сотрудниками логистической компании. Они похитили крупную партию различного товара более чем на 14 миллионов рублей.
Пресс-служба судов сообщает, что Игорь Суханов и Алихан Лечиев признаны виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество. Известно, что в 2016 году преступники воспользовались доверием нескольких компаний, которым была необходима помощь перевозчиков.
Так, представляясь сотрудниками ООО "ТрансАгент СПб" злоумышленники заключили договоры на отгрузку, однако получатель не увидел свой товар. В результате, мошенникам удалось похитить грузовые шины на 2,7 миллиона, а также машину, наполненную алкоголем на 4,5 миллиона, посуду, электронику и нитки на 5,6 млн.
Обвиняемые признали свою вину, суд вменял им 4 года условно с испытательными сроками. Дело руководителя группы выделено в отдельное производство.