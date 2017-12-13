Мошенники нового уровня: в Петербурге похитили нитки, шины и алкоголь на 14 млн

В Петербурге "перевозчики" похитили около 14 миллиона рублей.

Петербургский суд посчитал виновными двух местных жителей, которые представлялись сотрудниками логистической компании. Они похитили крупную партию различного товара более чем на 14 миллионов рублей.

Пресс-служба судов сообщает, что Игорь Суханов и Алихан Лечиев признаны виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество. Известно, что в 2016 году преступники воспользовались доверием нескольких компаний, которым была необходима помощь перевозчиков.

Так, представляясь сотрудниками ООО "ТрансАгент СПб" злоумышленники заключили договоры на отгрузку, однако получатель не увидел свой товар. В результате, мошенникам удалось похитить грузовые шины на 2,7 миллиона, а также машину, наполненную алкоголем на 4,5 миллиона, посуду, электронику и нитки на 5,6 млн.

Обвиняемые признали свою вину, суд вменял им 4 года условно с испытательными сроками. Дело руководителя группы выделено в отдельное производство.