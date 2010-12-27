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В Петербурге мать троих сыновей получила наказание за неуплату алиментов
Сегодня, 15:19
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lesjasap
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В Петербурге мать троих сыновей получила наказание за неуплату алиментов

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В течение восемь месяцев женщина будет "перевоспитываться".

Петербурженку ждет восемь месяцев исправительных работ за злостную неуплату алиментов. Женщина не отдавала часть зарплаты в пользу троих детей. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов по региону.

Как отметили в ведомстве, ее сыновья 1995, 2005 и 2008 годов рождения должны были получать половину от трудового заработка фигурантки дела, однако, несовершеннолетние дети так и не увидели материальной поддержки от родительницы. Немногим ранее обвиняемая лишилась материнских прав.

Изначально женщину было решено привлечь к административной ответственности за превышение 500-тысячного долга за алименты. Мера не привела к результатам, поэтому суд вынес более жесткое решение в отношении 47-летней злоумышленницы. Также преступница выплатит по пять процентов своего ежемесячного заработка.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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