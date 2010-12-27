В Петербурге майора полиции признали виновным в вымогательстве

Сотрудник ГУ МВД России приговорили 3,5 годам лишения свободы за мошенничество и вымогании около 2 млн рублей

26 октября суд Санк-Петербурга признал виновным Антона Стугарева, старшего оперуполномоченного по ОВД отделения 16 отдела ОРЧ (УР) № 5 ГУ МВД России по СПб и ЛО, в совершении преступления ч. 3 ст. 159 , ч.3 ст.30-ч.4 ст.159 УК РФ.

Пресс-служба судов Петербурга и ЛО сообщила, что бывший майор милиции, сопровождал уголовное дело по угону автомобиля. В ходе проверки, он узнал о платежеспособности одного из свидетелей и наличии у него автомобиля «Audi A5». Зная, что данный автомобиль не представлял интереса для следствия, Стугарев ввел потерпевшего в заблуждение об изъятии у него авто. Стругорев предложил свою помощь по возврату автомобиля за скромную плату в 200 тыс. рублей. От владельца Audi он получил 100 тыс. рублей.

Также сообщается, что майор полиции узнал о причастности обвиняемого по делу к угону машины, где на тот момент потерпевший находился действующим свидетелем. Стругорев предложил сокрыть дополнительные данные по делу за 1,5 млн. рублей. Также он пообещал обеспечить подсудимому наказание в виде условного срока.

Потерпевший мужчина снова согласился дать взятку майору, но принес ему на встречу муляж в виде 1 млн. рублей в рамках "оперативного эксперимента". В ходе операции подсудимого задержали сотрудники УФСБ России по СПБ и ЛО.

Суд приговорил Антона Стугарева к лишению свободны на 3,5 года в исправительной колонии общего режима. А также лишил его специального звания – майор полиции.