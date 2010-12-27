Их заменят светодиодными.

В пятницу, 29 ноября, стало известно о том, что в Петербурге уберут ртутные лампы в уличном освещении. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Известно, что ртутные лампы ликвидировали на ряде улиц, переулков и кварталов Петродворцового, Пушкинского, Колпинского, Курортного Выборгского и других районов города. Отмечается, что в петербурге осталось сменить 10 тысяч таких ламп.

"Благодаря замене светильников потребление электрической энергии на участках системы наружного освещения снизилось почти в 2,5 раза. Это позволит экономить в среднем 14,3 млн рублей в год", —сказано в сообщении.

Известно, что ртутные лампы заменят светодиодными.

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Фото:pixabay