В Петербурге с кастетом напали на активиста движения "Солидарность"

Утром 25 октября в Петербурге неизвестный мужчина напал на активиста "Солидарности" Владимира Шипицина. Такая информация появилась в группе движения в Facebook.

Утром 25 октября в Петербурге неизвестный мужчина совершил нападение на активиста "Солидарности" Владимира Шипицина. Соответствующий пост появился в группе движения в Facebook. Об этом сообщает "Росбалт".



По предварительным данным, нападение совершил мужчина на вид 35-40 лет в парадной его дома. Злоумышленник брызнул в лицо общественника жидкостью из баллончика, затем несколько раз ударил кастетом, повалил на пол и начал избивать активиста ногами, сопровождая удары требованиями не писать больше плохого "о хороших людях". После этого, злоумышленник сфотографировал пострадавшего и скрылся.



На данный момент Владимир Шипицин проходит медосвидетельствование.Общественник намерен обратиться в полицию.



Общественник писал в соцсетях о политических событиях, происходящих в стране и в городе, принимал участие в организации и проведении протестных акций в Петербурге.

