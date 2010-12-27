В Петербурге из кранов течет вода с привкусом крови

На самом деле проблема кроется в излишках железа в воде.

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу выявил избыточное количество железа в питьевой воде. Ранее местные жители пожаловались на запах крови, ищущий из водопроводных кранов. Эксперты взяли образец и провели санитарно-гигиенический мониторинг качества.

Однако, специалисты отметили, что отклонение не повлияет на здоровье людей. За первое полугодие 2018 года загрязненность водопроводной воды не превышает норму. Наибольшее влияние на качество влияет изношенность сетевых конструкций.

Управление просит не приобретать петербуржцев бутилированную воду у частных лиц. Такие продавцы не смогут предоставить достоверную и полную информацию относительно продукта. Употребление инфицированной воды может привести к заболеваниям.

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