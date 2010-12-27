В Петербурге из горящей квартиры вытащили двоих

В Петербурге спасли людей, которые оказались в заложниках пожара.

В Кировском районе Санкт-Петербурга 26 июля произошел пожар в квартире дома по улице Козлова, 23. Очевидцы сообщили, что густой дым повалил из квартиры на пятом этаже. В момент пожара жители квартиры спасались на балконе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что поступило сообщение о возгорании в 14.24. Огонь заполонил коридор и комнату в жилище на последнем этаже пятиэтажки. Спасателям удалось эвакуировать из горящей квартиры двух человек. Также на месте их осмотрели медики.

Сообщается, что к 14.46 пожар полностью устранили.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург