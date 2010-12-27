Приезжий из Узбекистана "заминировал" "Площадь Александра Невского"

Полиция установила личность шутника и разыскивает иностранца.

Правоохранительные органы разыскивают телефонного террориста, который сообщил о заминировании станции петербургского метро и кафе. После проверок оказалось, что вызовы были ложными.

Диспетчер получил информацию о готовящихся взрывах вечером 21 июля. Неизвестный мужчина рассказал об опасности для одной из городских шашлычных и "Площади Александра Невского". По сведениям анонима, бомба взорвется в утренний час-пик 23 июля.

Оперативники установили, что звонок был с мобильного телефона, который зарегистрирован на иностранца из Узбекистана. Патруль выехал на место, с которого был совершен вызов: Будапештскую улицу, но преступника там не оказалось. В отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело.

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