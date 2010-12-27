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Полиция Петербурга и Ленобласти задержала двоих педофилов, покусившихся на девочек 12 и 13 лет
Сегодня, 10:04
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lesjasap
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Полиция Петербурга и Ленобласти задержала двоих педофилов, покусившихся на девочек 12 и 13 лет

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Правоохранительные органы задержали двоих мужчин, подозреваемых в изнасиловании детей.

Днем 8 февраля полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки в Петербурге. Заявление о педофиле подала мать пострадавшей еще в октябре 2017 года. По имеющимся данным, преступник надругался над ребенком весной 2015 года.
 
В данном злодеянии обвиняют 21-летнего молодого человека. Мужчина нашел жертву с социальной сети. Через личные сообщения он предложил девочке встретиться. Обманов он затащил пострадавшую в квартиру на пятом этаже дома номер 35 по улице Черняховского, что совершил насильственные действия сексуального характера. При этом насильник применил физическую силу, а также запугивание.
 
Еще одного педофила задержали в Ломоносовском районе Ленобласти. Там мужчина изнасиловал 12-летнюю школьницу. Следствие считает, что 39-летний житель деревни Глухово в состоянии алкогольного опьянения развратил несовершеннолетнюю девочку.
 
В обоих случаях полиция возбудила уголовное дело.
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Теги: изнасилование , ленобласть , ломоносовский район , педофиилия , педофил
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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