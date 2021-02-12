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В Петербурге и Ленобласти на треть сократилось число "пьяных" ДТП

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На протяжении года дорожная полиция регулярно проводила антиалкогольные рейды.

В течение года дорожная полиция регулярно проводила антиалкогольные рейды "Нетрезвый водитель". В понедельник, 31 октября, в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  рассказали об итогах рейдов.

Каждые пятницу, субботу и воскресенье сотни экипажей ДПС выезжали на патрулирование основных магистралей регионов. В рейдах полицейским помогали сотрудники патрульно-постовой службы и оперативники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков.

С начала 2022 года за пьяное вождение задержали 13 тыс. водителей, что больше на 2 тыс., чем в прошлом году. Из них почти 1 200 привлекли к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде. На любителей "пьяной" езды наложили почти 209 млн рублей штрафов, а около тысячи нарушителей наказаны административным арестом.

В регионе почти на 30% снизилось количество "пьяных" ДТП. Более чем в полтора раза сократилось число пострадавших в таких авариях.

Напомним, что за пьяную езду грозит административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: дтп, ленобласть, петербург, пьяный водитель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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