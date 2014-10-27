Годовалая девочка выпала из ходунков и разбила голову в Автово

В Северной столице годовалая девочка получила серьезные травмы у себя дома. Малышка выпала из ходунков и получила ушиб головы.

В Кировском районе выясняют подробности получения тяжелых травм годовалой девочкой. Малышку из квартиры ее родителей в Автово забрали в среду, 20 сентября. Малышку 2016 года рождения отвезли в Детскую больницу №5 имени Филатова.

Врачи диагностировали у маленькой пациентки закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом теменной кости. В целом состояние малышки оценивают как тяжелое.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", в среду около десяти часов в квартире на проспекте Ветеранов девочка выпала из ходунков. Это и могло стать причиной травмы. Подробности выясняются.