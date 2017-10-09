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Суд где, проходило слушание по делу телефонной террористки эвакуировали, из-за анонимного звонка

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Суду пришлось отложить несколько слушателей после сообщения о заминировании здания

Сегодня волна анонимных звонков коснулась и суд, где проходило заседание по делу о телефонном терроризме. Днем в московский районный  суд позвонили неизвестные и сообщили, о заминировании здания. После чего приставам не оставалось ничего как позвонить в полицию и начать эвакуацию. Также вместе с судом эвакуировали отделение «Почты России» и районную администрацию.

Сегодня в суде проходило слушание по делу петербурженки, обвиняемой в телефонном терроризме. Судебный процесс начался еще в январе 2017 года. Как стало известно, заседание сорвать не успели, но дела о краже и разбое были вынуждены перенести.

9 октября Санкт-Петербург подвергся атакам массовых анонимных звонков, в результате чего было эвакуировано около 25 школ,  три вокзала (Балтийский, Финляндский, Витебский), восемь комитетов смольного и несколько десятков торговых центров по всему городу.  

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Теги: новости спб
Категории: Новости СПб

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