В Петербурге эвакуировали 18 торговых центров и пять вокзалов

Было эвакуировано 5 тысяч человек.

Накануне в Петербурге искали бомбы в 18 торговых центрах и на пяти вокзалах. Об этом пишет "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", анонимные звонки стали поступать в 16:15. Первый звонок поступил в 15 отдел полиции Калининского района. Неизвестный мужчина сообщил о "заминировании" ТРК "Атмосфера" и четырех "Континентов". Затем позвонили в дежурную часть 37 отдела полиции Фрунзенского района и рассказали о бомбе в ТЦ "Балканский". Через несколько минут раздался звонок на телефон доверия ГУ МЧС, были отправлены специалисты в ТРК "Заневский каскад" и в 11 магазинов сети "Призма". Последним стал звонок в 16:43 в 84 отдел полиции Красносельского района, сообщили о "заминировании" петербургских вокзалов.



Было осмотрено 7 торгово-развлекательных комплексов, 11 торговых комплексов "Призма" и пять железнодорожных вокзалов. Ничего подозрительного обнаружено не было. Было задействовано 168 сотрудников МВД, эвакуировано 5125 человек.