Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петербурге еще три семьи отказываются лечить детей от ВИЧ
Сегодня, 14:51
0
lesjasap
158

В Петербурге еще три семьи отказываются лечить детей от ВИЧ

0
 
 

Суд направит постановления о принудительной госпитализации несовершеннолетних.

В Санкт-Петербурге выявлены три семьи, в которых родители отказываются от лечения собственных детей от ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам детей по региону. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос возможности принудительного лечения несовершеннолетних. Их отправят на госпитализацию.

Усиленные меры контроля связаны в частности с недавней историей о гибели ребенка, отец которого настаивал на том, что ему не нужно медицинское вмешательство. В результате ситуация завершилась летальным исходом. Сейчас в отношении родителей ведется уголовное дело.

Фото: Piter.tv

Теги:
Категории: Картина дня Лента новостей Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

5