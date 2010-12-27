В Петербурге еще три семьи отказываются лечить детей от ВИЧ

Суд направит постановления о принудительной госпитализации несовершеннолетних.

В Санкт-Петербурге выявлены три семьи, в которых родители отказываются от лечения собственных детей от ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам детей по региону. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос возможности принудительного лечения несовершеннолетних. Их отправят на госпитализацию.

Усиленные меры контроля связаны в частности с недавней историей о гибели ребенка, отец которого настаивал на том, что ему не нужно медицинское вмешательство. В результате ситуация завершилась летальным исходом. Сейчас в отношении родителей ведется уголовное дело.

Фото: Piter.tv