В Петербурге экс-оперативников отправили в колонию за крупную взятку

В Петербурге двоих экс-сотрудников УМВД приговорили к колонии строгого режима.

В Санкт-Петербурге сотрудников Петроградского УМВД Виктора Родина и Дениса Михайлова отправляют в колонию строгого режима за взятку суммой около миллиона рублей, а также превышение должностных полномочий.

По информации пресс-службы судов Петербурга, приговор был объявлен сегодня, 9 января. Оперативник отделения по борьбе с имущественными преступлениями уголовного розыска Виктор Родин и его коллега из Денис Михайлов летом 2015 года задержали двух автоугонщиков. Однако до рапорт оформлять не стали. Одного из задержанных приковали наручниками к стулу и отпустили лишь после получения 3,5 тысячи долларов, еще за 645 тысяч рублей полицейские вернули найденный сканер для автосигнализации. После проделанного Родин за 200 тысяч рублей дал добро на исчезновение, судя по всему, на угнанной машине.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК – превышение должностных полномочий, а также получение взятки. Известно, что Родин получил 4 года и один месяц колонии с лишением права на три года работать в органах. А Михайлов пробудет за решеткой 3 года и 6 месяцев с таким же сроком без права работать в полиции.