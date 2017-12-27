В Петербурге сотрудник полиции отправится в тюрьму на три года за дорогостоящие услуги

В Санкт-Петербурге

В Северной столице бывшего командира батальона ОВО Центрального района обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Майор обещал вмешаться в расследование УФСБ по Петербургу и области за приличное вознаграждение. Предложение полицейского обошлось в три года реального срока.

В пресс-службе объедененных судов Петербурга сообщили, что 33-летнего Александра Серебрякова признали виновным в мошенничестве. Сообщается, что он за 10 миллионов рублей обещал вмешаться в уголовное дело и избавить от ответственности обвиняемого.

Установлено, что весной 2016 года Серебряков предложил выгодную сделку сыну бизнесмена, делом которого занимались в УФСБ. За свои услуги попросил сначала семь миллионов, а затем – ещё три.

Тогда за три раза Серебрякову передали четыре миллиона. В июне того же года передача происходила уже под надзором, и сотрудники УФСБ совместно с оперативниками собственной безопасности задержали Серебрякова.