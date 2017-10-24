Полтавченко обещает открытие 20 новых производств в Петербурге до конца года

Глава города пообещал, что до конца года в Северной столице откроется 20 новых производств. При этом в основном предприятия открываются на деньги частников.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, что до конца 2017 года в Северной столице откроется 20 новых производств. Предприятия будут специализироваться на разных направлениях производства: металлообработке, фармацевтике, пишевой промышленности и парфюмерии.

Такого в нашем городе вообще не было со времен Советского Союза. И это все, главным образом, частные капиталовложения Георгий Полтавченко, губернатор Петербурга в интервью Российской газете

Одно из новых предприятий – это производство инсулина от субстанции до конечного продукта. Сейчас устанавливается оборудование, а первый цикл запустят в 2018 году. Мощности фармкомпании хватит на закрытие потребности инсулина в России и на поставки в другие страны.