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Малоимущие семьи с детьми от 8 до 17 лет будут получать выплаты в Петербурге
Сегодня, 11:31
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Малоимущие семьи с детьми от 8 до 17 лет будут получать выплаты в Петербурге

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Среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума.

Законопроект о социальной выплате для малоимущих семей с детьми от 8 до 17 лет прошел первое чтение в петербургском ЗакСе. Заседание проходит 13 апреля в Мариинском дворце.

Смольный предлагает внести корректировку в Социальный кодекс. Определенные категории граждан в случае принятия законопроекта могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. Она полагается семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Сумма поддержки составит от 50 до 100% от суммы в 12 760 рублей. Выплаты, по предварительным подсчетам, получат около 37 тысяч детей. Родителям нужно будет подать заявление в МФЦ или на портале "Госуслуги". 

Представляя документ, Константин Сухенко отметил, что аналогичные выплаты есть для семьей с детьми в возрасте от 0 до 3 лет и от 3 лет до 7 лет. 

На выплаты выделят деньги из федерального и регионального бюджетов. В общей сложности финансирование составит около 3,4 млрд рублей. 

Фото: Pexels

Теги: выплаты, дети, малоимущие семьи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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