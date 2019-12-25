Малоимущие семьи с детьми от 8 до 17 лет будут получать выплаты в Петербурге

Среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума.

Законопроект о социальной выплате для малоимущих семей с детьми от 8 до 17 лет прошел первое чтение в петербургском ЗакСе. Заседание проходит 13 апреля в Мариинском дворце.

Смольный предлагает внести корректировку в Социальный кодекс. Определенные категории граждан в случае принятия законопроекта могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. Она полагается семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Сумма поддержки составит от 50 до 100% от суммы в 12 760 рублей. Выплаты, по предварительным подсчетам, получат около 37 тысяч детей. Родителям нужно будет подать заявление в МФЦ или на портале "Госуслуги".

Представляя документ, Константин Сухенко отметил, что аналогичные выплаты есть для семьей с детьми в возрасте от 0 до 3 лет и от 3 лет до 7 лет.

На выплаты выделят деньги из федерального и регионального бюджетов. В общей сложности финансирование составит около 3,4 млрд рублей.

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