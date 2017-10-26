В Петербурге будут судить "сырного похитителя"

Со склада фасовочной компании в Московском районе Петербурга пропало более трех тонн сыра. Предполагаемые воры оказались сотрудниками организации.

В Московском районе Петербурга со склада фасовочной компании пропало более трех тонн сыра. Предполагаемые воры оказались сотрудниками организации. Об этом пишет "Фонтанка".



Хищения со склада оптово-розничной компании "ВЕРСИЯ" произошли еще весной текущего года. Там с марта по апрель постоянно пропадали коробки с сыром, преимущественно с российским.



По данным следствия, воровством занимались двое работников компании. За 20 дней на машине они вывезли со склада на Предпортовом около трёх тонн сыра.



Один из злоумышленников получил уголовное дело о краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору. Материалы дела были направлены в Московский районный суд. Второй решил сотрудничать со следствием – в отношении него назначено отдельное производство.