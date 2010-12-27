В Петербурге будут судить группу приезжих за налеты на ломбарды

Выходцы из Азербайджана совершали нападения на ломбарды и ювелирные магазины

В Петербурге преступная группа из трех участников совершила три нападения на ломбарды и ювелирные магазины в период с октября 2014-го по декабрь 2015 года. В разбое обвиняются выходцы из Азербайджана.

16 октября 2014 года налетчик украл 32 шубы из мехового салона на территории Апраксина Двора, связав пластиковыми хомутами продавцов. 13 сентября 2015 года злоумышленники ограбили ювелирный магазин на Пролетарской улице в Колпино. В том же году налетчики устроили разбой в ломбарде в Петергофе, где и были пойманы с поличным.

Общий ущерб превышает 6 миллионов рублей. В настоящее время обвиняемые ждут суда в следственном изоляторе.