В Петербурге бесплатно покажут "Пиковую даму"

Показ состоится 12 февраля в ДМ "Рекорд".

12 февраля в 19:00 в ДМ "Рекорд" на ул. Садовой, 75 зрители увидят фильм-оперу П.И. Чайковского "Пиковая дама" советского режиссёра Романа Тихомирова.

Фильм был снят на киностудии "Ленфильм" в 1960 году.

Перед началом показа со вступительным словом к зрителям обратится дирижёр, музыковед, лауреат международных конкурсов, создатель авторского курса "Опера: инструкция по применению" Никита Дубов.

Участие в мероприятии бесплатное, необходимо только зарегестрироваться на него через паблик ДМ "Рекорд" ВКонтакте.

Фото: ВКонтакте