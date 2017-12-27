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В Петербурге автобус насмерть раздавил водителя из-за неисправного домкрата
Вчера, 12:56
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Shdaria
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В Петербурге автобус насмерть раздавил водителя из-за неисправного домкрата

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В Петербурге погиб мужчина при ремонте автобуса.

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе, в Купчино погиб водитель, на которого рухнул автобус. Известно, что трагический инцидент случился из-за неисправного домкрата.

В настоящее время отрудники правоохранительных органов  занимаются расследованием обстоятельств гибели гражданина Киргизии.
 
Происшествие случилось накануне. 19 января 2018 года, на открытой площадке у дома № 39/4 по Малой Балканской улице 37-летний водитель автобуса Zhongtong решил заняться ремонтом транспортного средства и приподнял его домкратом. Однако тот свалился на мужчину и намерть задавил его. 
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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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