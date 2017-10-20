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В Петербурге суд на два месяца заключил под стражу предполагаемого лидера ИГ

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Октябрьский райсуд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении гражданина Таджикистана. Мужчина обвиняется в содействии террористической деятельности.

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Таджикистана. Мужчина подозревается в в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Накануне сотрудники центра Э в Кингисеппе задержали 33-летнего гражданина Таджикистана. Правоохранители считают, что мужчина является руководителем петербургского филиала террористической ячейки ИГ ( организация, запрещенная на территории РФ).

Мужчина обвиняется по ч.1 ст.205.1 УК РФ. Предполагаемого преступника ждет заключение под стражу сроком на 1 месяц 24 дня.

 

Теги: новости петербурга , новости спб , суд
Категории: Новости СПб

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