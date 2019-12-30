В Петербурге активизировались квартирные воры. Досталось и Ленобласти

Домушников ищет полиция.

За второй день 2020 года петербургская полиция получила внезапно большое количество обращений, связанных с квартирными кражами. Инциденты произошли во Фрунзенском, Красносельском, Выборгском, Пушкинском районе Петербурга и Гатчинском районе Ленобласти.

Из квартиры дома на Белградской улице пропали 40 тыс рублей, 120 евро и ювелирные изделия. Ущерб оценен в 300 тыс рублей. Житель квартиры дома на Ленинском проспекте не досчитался наручных часов и ноутбуков. Весь материальный ущерб оценен в 560 тыс рублей. Из дома на Ушаковской улице пропали 250 тыс рублей, 20 тыс евро, часы и "ювелирка" на общую сумму ущерба в 2,5 млн рублей. В Пушкинском районе из квартиры дома на улице Пушкинской неизвестные похитили шубы, ювелирные изделия и деньги на общую сумму ущерба в 471 тыс рублей. Единственный эпизод хищения в Ленобласти случился на улице Урицкого в Гатчине. Из квартиры дома похищены деньги, ущерб оценили в 250 тысяч рублей.

По факту инцидентов возбуждены уголовные дела по 3-4 частям 158-й статьи УК РФ (кража). Сотрудники полиции ищут злоумышленников.

Фото: pxhere.com