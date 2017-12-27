На табличках Рождественских улиц в Петербурге оставят старые названия - Советские

На переименованных из Советских в Рождественские улицах оставят старые названия. Такой вывод можно сделать из ответа губернатора Петербурга Георгия Полтавченко на депутатский запрос.

Губернатор Петербурга Георгия Полтавченко отправил в комитет по культуре на проработку вопрос о сохранении старых названий на переименованных недавно Советских улицах. Такое решение вопроса с Рождественскими-Советскими улицами появился после обращения депутата Законодательного собрания Алексея Цивилева.

Очевидно, что заявления членов Топонимической комиссии об отсутствии политических мотивов и опровержении ими обвинений в попытках "стереть" историю, не способны убедить как широкую общественность, так и различные политические силы. Алексей Цивилев, депутат ЗакСа

Депутат предложил на номерах домов отмечать сразу оба названия. Полтавченко, в ответ на его запрос отметил, что "в целях сохранения особо ценных исторических наименований элементов" могут отображаться как исторические, так и фактические наименования.

Фото: Instagram / iamvasilyev