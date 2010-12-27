В петербургском Банке России начали взвешивать посетителей при входе

Эти меры необходимы для того, чтобы по одному пропуску не прошло два человека.

В петербургском Банке России начали взвешивать посетителей. В Центробанке заявили, что эта мера необходима для того, чтобы по одному электронному пропуску в здание не вошло два человека. Об этом сообщает "Фонтанка".

Информация о весе посетителя будет фиксироваться при оформлении пропуска. Системы безопасности банка будут его распознавать и решать, может человек пройти или нет. Как будут поступать с теми, кто похудел или наоборот поправился, сотрудники ЦБ не сообщили.

Ранее ЦБ пообещал выпустить новую монету в случае выхода России в полуфинал ЧМ‍.

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