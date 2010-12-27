В Петербурге спасатели проверят на готовность уличные сирены

На территории города МЧС 15 минут будет проверять работоспособность систем оповещения населения.

В Петербурге утром 22 августа будет звучать вой сирен. Экстренное ведомство МЧС по региону проверит готовность оповещающих систем к чрезвычайным ситуациям. Специалисты отмечают, что с половины двенадцатого утра над городом прозвучит определенное сообщение по громкоговорителям. Послание будет подаваться в течение 15 минут. Трансляцию проведут в частности при помощи автомобилей, которые оснастят усилителями звука.

Эксперты добавляют, что подобные средства используются при угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации. Единый сигнал начинается с фразы: "Внимание всем", а после спикер продолжает рассказывать о происходящем и необходимых действиях, которые должны выполнить местные жители в сложившейся ситуации. Также петербуржцы в чрезвычайной ситуации обязаны включить любую радиостанцию или телевизионный канал, а далее следовать инструкциям ведущего.

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