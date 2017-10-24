В Петербург привезли знаменитые "банки" Энди Уорхола

Что вам приходит на ум, когда вы слышите термин "массовая культура"? Явно не огромные плакаты кислотных цветов и уж точно не банки супа. Хотя в шестидесятых все было именно так. Вы уже догадались, что речь идёт о поп-арте, так что не будем терять время а скорее познакомимся с этим видом искусства поближе.

29 сентября в "Арт-Банке" открылась яркая выставка в лучших традициях этого популярного направления . Здесь собрали шелкографии самых известных художников поп-арта: Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Роберта Раушенберга, Бэнкси и многих других. Колоритные плакаты с изображениями Мэрилин Монро, концептуальные картины и банки супа Кембел по сей день привлекают внимание зрителя, отсылая нас к тематике массовой культуры.

"Посетителям больше всего нравится, что она очень яркая и в осенний период, когда в городе нет красок, кроме красочных деревьев, наша выставка выделяется. Больше всего гости интересуются Уорхолом, потому что это культовая фигура поп-арта, также всем нравится Раушенберг, потому что он сочетает множество направлений и стилей, очень нравится людям и Лихтенштейн, потому что это смесь комикса, мультфильмов, у него узнаваемые персонажи. Также интересны современные авторы, например, Бэнкси, который популярен по всему свету". Куратор выставки Анастасия Шпакова

Самыми масштабными и ,пожалуй, самыми узнаваемыми работами выставки можно считать знаменитые "Цветы "Энди Уорхола и "Диптих Мэрлин".

"Если взять серию Мэрлин Монро или "Цветы", то они посвящены современным фотографиям, то есть Энди Уорхол в 1963 году, рассматривая журнал о современной фотографии, наткнулся на фотографию цветов и она настолько ему понравилась, что он решил сделать из нее серию работ со своим подходом. Он увеличил контрастность до максимума, поэтому, смотря на эту серию мы даже не можем понять, какие именно цветы перед нами. Также он полностью исключил мелкие детали, добавил цвета и таким образом получилась серия работ. А серия Мэрилин Монро была выполнена сразу после смерти звезды".

Искусствоведы отмечают, что личность в поп-арте подразумевается не как живой человек со своим восприятием и мироощущением, а как икона стиля или даже миф. Так, Энди уорхолу приглянулась Мэрилин Монро разумеется в качестве символа своего века.

"Он выбрал Мэрилин Монро как актуальную тему и сделал из нее диптих, состоящий из пяти работ. Каждый отпечаток работы получался разным - где-то оттенки были светлее, где-то темнее. Смысл, который Уорхол вложил в работу заключался в некой жизни и угасании жизни Мэрилин Монро. Его любимая банка супа также несет свой смысл, а именно - если у автора есть желание реализовать идею, то он может банку супа, утюг, пылесос воздвигнуть до ранга искусства. Эта работа не только популярна, но и одна из самых дорогих".

Направление поп-арт существует и по сей день. В основном к причудливым мультяшным изображениям и продуктам потребления обращаются представители высокой моды.

"Много известных модных марок таких как GUCCI, Dolce & Gabbana, FENDI, Moschino используют элементы поп-арта в своих коллекциях. Например, недавно у Moschino была коллекция с изображениями Лихтенштейна на сумках, а также у них была коллекция, посвященная McDonalds. Такие вещи мы не сможем каждый день увидеть, гуляя по городу, например, сумку из картошки фри. Это высокая мода и раз этими элементами пользуются модельеры и художники, значит это все еще популярно".

Видео: Piter.TV

Соня Третьякова, Дарья Молчанова