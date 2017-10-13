В Петербург привезли копию иконы Богородицы "Неупиваемая Чаша"

В Петербурге православные смогут поклониться и помолится перед "Неупеваемой чашей".

В Санкт-Петербурге на выставку "Православная Масленица" впривезли чтимый список иконы Богородицы "Неупиваемая Чаша" из древнего Введенского Владычнего женского монастыря города Серпухов. Перед этим образом молятся в разных житейских нуждах, в особенности об избавлении от пьянства, табакокурения и других зависимостей. Об этом сообщает пресс-служба "ТО "Духовное наследие".

Икона была доставлена в сопровождении сестёр монастыря, которые также привезли в Северную столицу различную церковную утварь, сувениры, принимают прошения о молитвах. "Православная Масленница" пройдет с 5 по 11 февраля в СКК, перед изображением Богородицы православные священники служат молебны, а посетители могут поклониться святыне и помолиться перед ней.

Первообраз иконы "Неупиваемая Чаша" был обретён в монастыре в 1878 году. По преданию, преподобный Варлаам Серпуховской явился отставному солдату из Тульской губернии, страдающему пьянством, и повелел идти во Владычний монастырь, где его исцелит от недуга Богородица по молитвам перед её образом. Предсказание сбылось. А после обретения иконы многие больные получили исцеление и помощь.