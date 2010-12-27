В Петербург можно встретится с Сарой Джессикой Паркер

В Петербурге прибыла звезда сериала "Секс в большом городе".

В Санкт-Петербург приехала знаменитая актриса из сериала "Секс в большом городе" Сара Джесика Паркер с презинтацией нового парфюма.

Американская актриса представила новый аромат Stash Prive своей марки Sarah Jessica Parker в Москве, после чего прибыла в Петербург, чтобы провести такое же мероприятие.

Чтобы увидеть и познакомится со знаменитостью каждый желающий может прийти 18 ноября в магазин "Л'Этуаль" в ТРЦ "Галерея".Актриса будет раздавать автографы. Отметим, что встреча с ней пройдет с 16.30 до 18.30. Там же можно будет приобрести новый аромат.

Фото: Instagram - sarahjessicaparker