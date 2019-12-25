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В Петербург приедет Театр на Бронной Богомолова
Сегодня, 11:16
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В Петербург приедет Театр на Бронной Богомолова

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Гастроли театра на сцене Александринского театра будут впервые.

В Петербурге с 16 по 24 августа пройдут гастроли московского Театра на Бронной, художественным руководителем которого является Константин Богомолов. Спектакли пройдут на сцене Александринского театра.

Зрители смогут увидеть сразу 4 премьеру сезона: 2 постановки Богомолова — "Таня" и "Гамлет in Moscow", Александра Молочникова — "Платонов болит", Микиты Ильинчика — "Вишневый сад". 

Мы привезем самые яркие премьеры сезона, кроме того, мы представим зрителям часть сувенирной продукции, выпущенной специально к открытию театра после масштабной реставрации.

Елена Мироненко, директор Театра на Бронной.

Спектакли пройдут как на Новой, так и на старой сцене. 



Фото: Театр на Бронной
Теги: спектакль, театр на бронной
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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