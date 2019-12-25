В Петербург приедет Театр на Бронной Богомолова

В Петербурге с 16 по 24 августа пройдут гастроли московского Театра на Бронной, художественным руководителем которого является Константин Богомолов. Спектакли пройдут на сцене Александринского театра.

Зрители смогут увидеть сразу 4 премьеру сезона: 2 постановки Богомолова — "Таня" и "Гамлет in Moscow", Александра Молочникова — "Платонов болит", Микиты Ильинчика — "Вишневый сад".

Мы привезем самые яркие премьеры сезона, кроме того, мы представим зрителям часть сувенирной продукции, выпущенной специально к открытию театра после масштабной реставрации. Елена Мироненко, директор Театра на Бронной.

Спектакли пройдут как на Новой, так и на старой сцене.





Фото: Театр на Бронной