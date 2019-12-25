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В Петербурге с 16 по 24 августа пройдут гастроли московского Театра на Бронной, художественным руководителем которого является Константин Богомолов. Спектакли пройдут на сцене Александринского театра.
Зрители смогут увидеть сразу 4 премьеру сезона: 2 постановки Богомолова — "Таня" и "Гамлет in Moscow", Александра Молочникова — "Платонов болит", Микиты Ильинчика — "Вишневый сад".
Спектакли пройдут как на Новой, так и на старой сцене.
В Петербург приедет Театр на Бронной Богомолова
Гастроли театра на сцене Александринского театра будут впервые.
Теги: спектакль, театр на бронной
Категории: Лента новостей, Новости СПб,
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