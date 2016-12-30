В Петербург доставили тонны зараженных мандаринов

Партия из ЮАР в 44 тонны цитрусовых оказалась полностью атакована личинками мух.

В морской порт Санкт-Петербурга из Южно-Африканской Республики прибыл груз с мандаринами, заражёнными личинками мух, 16 июля сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Общий вес груза составил 43,9 тонны.

Живые личинки средиземноморской плодовой мухи в партии мандаринов были обнаружены во время досмотра товара инспекторами. Лабораторные исследования подтвердили наличие вредителя в цитрусовых.

В соответствии с действующими в Евразийском экономическом союзе нормами карантина растений, груз прошёл необходимое обеззараживание и скоро мандарины поступят в продажу. Опасности для здоровья обработанные цитрусовые не представляют.

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