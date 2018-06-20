В Песочном пастор лишился денег и драгоценностей

Злоумышленники связали мужчину скотчем, угрожая пистолетами, а затем забрали из тумбы 3 225 евро, 15 тысяч рублей, ювелирные изделия, планшет и три банковских карты.

Накануне в петербургскую полицию обратился 51-летний старший пастор миссии "Благая весть" (поместной церкви Петербурга). По его словам, в ночь на 19 апреля четверо неизвестных в масках пробрались в его дом на Ленинградской улице в посёлке Песочном.

Злоумышленники связали хозяина дома с помощью скотча угрожая пистолетами, а затем забрали из тумбы 3 225 евро, 15 тысяч рублей, ювелирные изделия, планшет и три банковских карты. После содеянного незнакомцы скрылись.

Возбуждено уголовное дело по 162 статье УК РФ (разбой).