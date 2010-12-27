В Первомайском сельском поселении подведены итоги социально-экономического развития за год

По состоянию на 1 января 2019 года численность населения – составляет 9842. Прирост за год составил 280 человек.

Итоги социально-экономического развития за год подведены в Первомайском сельском поселении.

Эта территория, объединяющая 15 поселков. Соседство с Санкт-Петербургуом стало следствием увеличения числа объектов недвижимости, жилищных комплексов, прироста населения. По состоянию на 1 января 2019 года численность населения – составляет 9842. Прирост за год составил 280 человек.

Кроме того, территория привлекательна для туристов: в 2018 году базы отдыха и парки развлечений посетили более 79 000 туристов.

На территории поселения находится пансионат "Ольшаники", входящий в состав "Ассоциации курортов Северо-Запада". Он принимает на лечение со всех регионов России. Количество отдыхающих на прошедший год выросло на 1500 человек.

Встреча с населением главы муниципального образования и главы администрации муниципального образования "Первомайское сельское поселение" состоялась вчера. Рассматривались итоги социально-экономического развития муниципального образования в 2018 году и задачи на 2019 год.

Глава администрации Первомайского поселения Сергей Тищенков отметил, что в 2018 году выдано 149 разрешений на строительство жилых домов. Продолжают расти и развиваться жилищные комплексы в посёлках Ильичево, Симагино, Первомайское, Подгорное.

Поселение ежегодно участвует в муниципальной программе "Обеспечение качественным жильём граждан на территории МО "Первомайское сельское поселение". Получателями социальной выплаты по программе "Устойчивое развитие сельских территорий" стали 4 семьи. Ещё одной семье правительством Ленинградской области была предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения.

В рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области", в декабре 2018 в муниципальную собственность приобретена квартира. Администрация планирует и дальше принимать активное участие в программах, помогающих жителям поселения улучшать свои жилищные условия.

Отметим, что в октябре 2018 года администрация Первомайского сельского поселения была награждена в Москве бронзовой медалью "За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий" в номинации "Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях".

Благоустройство площади в центре посёлка Первомайское началась в 2017 году. В 2018 году проведены завершающие мероприятия: озеленение вокруг детских площадок. Кроме того, обустроены пешеходные участки в Первомайском и Ильичёво.

Акцент в благоустройстве поселков ставится на организацию комфортной и безопасной среды. В 2018 году установлено новое оборудование на полюбившейся детям детской площадке в парке у 61 дома в поселке Первомайское, устроена новая игровая площадка в поселке Ильичево.

В Первомайском отремонтированы дороги по улицам Пионерской, Советской, Полевой, по улице Ленина, а также площадь у Дворца культуры. В Ильичёво отремонтированы улицы Озёрная и Подъездная. В поселке Ленинское – улица Лесная.

Построены новые линии уличного освещения в деревне Решетниково и поселке Первомайское. В 2019 году будут продолжены работы по строительству линий уличного освещения в Ильичево, Огоньках, Первомайском и Решетниково. В поселке Ленинское намечено выполнить капитальный ремонт существующих линий.

2018 год стал богатым на важные и нужные события для муниципального образования.

Завершена работа, которая велась несколько последних лет: в декабре утверждён основной градостроительный документ, который определяет в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий городских и сельских поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию. Это важный фактор для дальнейшего развития территории.

Завершено строительство блок-модульной котельной в поселке Ильичево. Для запуска котельной оформляется разрешительная документация. Пуско-наладочные работы запланированы на начало 2019 года.

В 2018 году АО "ПКЦ "Газпром газораспределение Ленинградская область" газифицировало 184 объекта, из них 103 объекта – это СНТ и ДНП.

Выполнена экспертиза первой очереди проекта газификации поселка Первомайское, получены положительные заключения экспертизы на проектную и сметную документации.

В планах: продолжить ремонт внутрипоселковых дорог в населённых пунктах Первомайское, Ольшаники, Ильичево, Ленинское, Огоньки; приступить к благоустройству территории отдыха у пруда, дворовой территории дома № 38 по ул. Ленина; завершить строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках по улице Семейная; начать строительство распределительного газопровода в поселке Первомайское (1 этап).

Источник: ресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО