Пожар в Перово унес жизнь 58-летнего мужчины

Пожарные вытащили из горящей квартиры 58-летнего мужчину, однако спасти его не удалось.

В минувшее воскресенье, 28 октября, в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар. Об этом сообщает Moika78.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Информация о возгорании в поселке Перово поступила в службы экстренного спасения в 20.29. Стало известно, что горит квартира на третьем этаже пятиэтажного дома.

Пожарные службы оказались на месте происшествия уже в 20:43 и тушили огонь в течение 15 минут. Всего же, с момента возгорания прошло около 50 минут. Площадь возгорания оценили в 15 квадратных метров.

Пожарные вытащили из горящей квартиры 58-летнего мужчину, однако спасти его не удалось. Мужчина скончался на месте. В настоящее время причины пожара выясняются сотрудниками правоохранительных органов.

Источник: Moika78.ru