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Новости Выборг
Пожар в Перово унес жизнь 58-летнего мужчины
Сегодня, 12:57
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KaterinaKono13
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Пожар в Перово унес жизнь 58-летнего мужчины

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Пожарные вытащили из горящей квартиры 58-летнего мужчину, однако спасти его не удалось.

В минувшее воскресенье, 28 октября, в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар. Об этом сообщает Moika78.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Информация о возгорании в поселке Перово поступила в службы экстренного спасения в 20.29. Стало известно, что горит квартира на третьем этаже пятиэтажного дома.

Пожарные службы оказались на месте происшествия уже в 20:43 и тушили огонь в течение 15 минут. Всего же, с момента возгорания прошло около 50 минут. Площадь возгорания  оценили в 15 квадратных метров. 

Пожарные вытащили из горящей квартиры 58-летнего мужчину, однако спасти его не удалось. Мужчина скончался на месте. В настоящее время причины пожара выясняются сотрудниками правоохранительных органов. 

Источник: Moika78.ru

Теги: выборг , новости выборга , новости ленобласти
Категории: Выборг

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