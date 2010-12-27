В "Озерках" полиция разыскивает голого мужчину, прыгавшего на людей

Местом базирования извращенец выбрал кусты.

В Выборгском районе Петербурга местные жители заметили появление эксгибициониста. Мужчину не удалось поймать силами очевидцев. Теперь голого извращенца разыскивают правоохранительные органы.

Как отмечают свидетели событий, петербуржца без какой-либо одежды заметили еще на выходных в районе станции метро "Озерки". Злоумышленник базировался в кустах, ожидая подходящего момента. После того, как он показывал прохожим свои прелести, он "развлекал" сам себя. Петербуржцы боятся, что местный извращенец сможет навредить психике детей, которых в районе много.

Фото: Pixabay.com