В Ораниенбауме открыли отреставрированный Церковный павильон

Работы заняли 15 лет.

В Ораниенбауме после 15-летней реставрации для посетителей открылся павильон Большого Меншиковского дворца. Инвестором данных работ выступал банк ВТБ, который и сообщил о завершении восстановления корпуса.

Как отмечают специалисты, реставраторы занимались воссозданием помещения летней церкви с резным позолоченным иконостасом. Также восстановлению подверглось и помещение зимней церкви. В настоящее время там располагается музейная экспозиция. Выставка посвящена истории дворцовой церкви, которая насчитывает три века.

Напомним, что после закрытия церкви в 1930-ых годах, на территории здания находилась мастерская Гидрографического отдела Балтийского флота. Украшения и элементы декора были потеряны после демонтажа.

Фото: Pixabay.com