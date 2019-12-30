В Омске женщина погибла, катаясь на тюбинге

По факту происшествия проводится проверка.

Жительница Омска насмерть разбилась, катаясь на тюбинге на не предназначенной для этого трассе. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

Известно, что 5 января 45-летняя женщина каталась в парке на тюбинге по лыжероллерной трассе. Во время спуска она ударилась об осветительный бетонный столб. Пострадавшую госпитализировали, однако в больнице он скончалась, предположительно, от черепно-мозговой травмы.

По факту происшествия проводится проверка. На месте происшествия работает следователь.

Ранее мы писали о том, что в Тюменской области автобус с 35 пассажирами попал в ДТП.