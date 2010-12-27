В Ленобласти в новогоднюю ночь могут разрешить продажу шампанского

В ЗакСе решили бороться с контрафактным алкоголем путем легализации шампанского в Новый Год.

6 декабря Владимир Петров, депутат Заксобрания Ленинградской области, подготовил законопроект о снятии запрета на продажу шампанского в Новый год и Рождество.

По его мнению, разрешение на продажу символа праздника в ночь с 31 декабря на 1 января поможет уменьшить число отравлений некачественным алкоголем. Петров отметил, что в праздник спрос на игристое вино значительно возрастает, а вместе с ним возрастает и количество подделки.

Чиновник убежден, что подобное нововведение положительно скажется на поступлении налогов, а главное на здоровье граждан.