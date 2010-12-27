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В Новых Крестах вылавливали квадрокоптеры с контрабандой
Сегодня, 15:09
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TretyakovaS
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В Новых Крестах вылавливали квадрокоптеры с контрабандой

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Груз с мобильными телефонами упал и не достиг цели.

Дроны в пятницу и субботу пытались доставить в Новые Кресты мобильные телефоны. Об этом сообщает "Мойка 78".

Квадрокоптеры со свертками на веревке должны были зависнуть около окон камеры, чтобы заключенные могли забрать средства связи. 

Доставить груз в целости и сохранности не удалось - он упал на территории изолятора, не достигнув цели. Сотрудники Новых Крестов нашли десяток мобильных телефонов, зарядки и гарнитуру. На следующий день средства связи также не долетели до заключенных: дрон летел слишком низко и сотрудник УФСИН смог подпрыгнуть и схватить груз. 

Теги: в новых крестах вылавливали квадрокоптеры с контрабандой , криминал , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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