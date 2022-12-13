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В Нижегородской области загорелось предприятие по производству пластмасс

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На месте происшествия работают сотрудники лаборатории Роспотребнадзора.

В Нижегородской области загорелось предприятие по производству пластмасс. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в Дзержинске. Площадь возгорания достигла 3,5 тысячи квадратных метров. Сообщается, что есть угроза взрыва находящихся внутри химикатов и перехода огня на соседние постройки. На месте происшествия работают сотрудники лаборатории Роспотребнадзора.

Ранее мы сообщали, что на фермерском рынке в Химках ликвидировали открытое горение.

Видео: Telegram / 112

Теги: дзержинск, нижегородская область, пластмасса, пожар, предприятие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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