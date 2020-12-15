В "Никольских рядах" открылась pop-up выставка "Там, где ты" про город

Вход на экспозицию бесплатный. Выставка продлится с 28 мая по 26 июня.

Сегодня, 28 мая, в "Никольских рядах" открылась pop-up фотовыставка "Там, где ты", которую подготовила галерея Zerno. Об этом сообщили в группе площадки в соцсети "ВКонтакте".



На выставке посетители увидят образ города, созданный из визуальных высказываний ведущих современных авторов. Основная тема экспозиции - красота Северной столицы и выразительность ее форм. Кроме того, авторы через свои работы покажут новые интерпретации урбанизации.



На экспозиции будут представлены работы Евгения Мохорева, Павла Аплетина, Тимура Багова, Ивана Бельского и Романа Парахневича, Анны Бочаровой и других. Отметим, что вход на выставку бесплатный. Посетить ее можно будет до 26 июня.

Фото: ВКонтакте / Никольские ряды